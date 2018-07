Empresário é morto em frente a Fórum no Rio

RIO DE JANEIRO - O empresário e advogado Benedito do Carmo Mangia, de 61 anos, foi assassinado com um tiro na nuca na porta do Fórum da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por volta das 13 horas desta quarta-feira, 2.

O homem que atirou estava com comparsas em um carro. Ele simulou uma pane e fingia consertar o veículo na avenida Luiz Carlos Prestes, em frente ao Fórum, até que Mangia passou caminhando. O criminoso disparou pelo menos um tiro e fugiu no carro, que foi encontrado abandonado horas depois. O empresário, que era dono de um colégio no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste, morreu na hora. A Polícia Civil investiga o caso e acredita em execução.