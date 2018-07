Empresário é morto por assaltantes na zona norte de SP

Ao entrar em luta corporal com um deles, o motorista do Audi foi baleado e morreu no pronto-socorro do Mandaqui. A dupla fugiu levando o veículo de Martinelli, mas deixou um revólver calibre 38 no local.

O carro foi encontrado no início da madrugada desta terça-feira, 23, por policiais militares do 4º Batalhão na Rua Corcovado, na Lapa de Baixo, na zona oeste da cidade e, até as 3h30 estava no local para ser periciado. O latrocínio - roubo seguido de morte - está registrado na delegacia da Casa Verde (13ºDP).