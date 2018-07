Empresário é morto por bandidos ao lado da esposa Acompanhado da esposa, o empresário Wellington Fernando Lana, de 31 anos, foi morto, com um tiro na testa, por volta das 21 horas de terça-feira, ao deixar o local de trabalho, na altura do nº 8.845 da Estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista.