Empresário é preso em MG acusado de falsificar remédio O empresário do ramo farmacêutico Ildeu de Oliveira Magalhães foi preso na manhã de hoje, em Belo Horizonte, durante operação conjunta do Ministério Público Estadual (MPE), das polícias Militar e Civil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Justiça.