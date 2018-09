Empresário é preso em operação contra diplomas falsos

A Operação Formatura tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa com atuação em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, cuja principal atividade é de promover cursos à distância em desacordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), confeccionando diplomas e outros documentos falsos. As investigações foram iniciadas em 2008, após denúncia recebida, via internet, pela PF de Campo Grande.