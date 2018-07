Empresário intermediava carga roubada em São Paulo

Em frente ao galpão da empresa, os policiais, que já vinham monitorando os passos da quadrilha e de uma carreta Volvo roubada, detiveram também o motorista Paulo César Bernardi de Almeida, de 43 anos, e o ajudante Ronilson Soares de Campos, 44, apontado como um dos responsáveis pelos ataques nas estradas. O veículo, de R$ 400 mil, carregado com eletroeletrônicos - carga avaliada em R$ 370 mil - estava parado, pronto para ser descarregado. A mercadoria ficaria guardada na transportadora de Alexsandro, à espera dos receptadores, que iriam comprar das mãos do empresário e revender a mercadoria por meio de sites na internet.

Para tentar não levantar suspeita e ter certeza de que não eram acompanhados de perto, os criminosos, que roubaram a carreta na terça-feira, 4, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, Grande São Paulo, e abandonaram o motorista no Campo Limpo, zona sul da capital, após mantê-lo refém por algumas horas, deixaram o veículo estacionado primeiramente em uma das ruas de Guarulhos, cidade vizinha, e depois próximo à Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, antes de levarem tudo para a frente da transportadora. Com a prisão do empresário, do motorista e do ajudante, a polícia agora espera chegar a mais integrantes das quadrilhas envolvidas não só neste roubo, mas em outros que vêm sendo investigados pelo Deic.