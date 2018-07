Empresário italiano morre afogado em Ilhéus (BA)

O corpo de Roberto Frigeri, de 59 anos, foi localizado por pescadores na manhã desta terça-feira, 1º, em outro ponto da orla do município. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha fazem buscas para tentar localizar Mario Locatelli, de 50 anos. Os dois, acompanhados por dois outros italianos, passavam férias no Brasil. Um deles ainda tentou resgatar os amigos, sem sucesso.

Casado com uma brasileira, Roberto cultivava uvas na Itália e tinha uma fazenda na região sul da Bahia, que usava para passar férias. Ele havia convidado os conterrâneos para a temporada. Segundo testemunhos colhidos pela polícia, os turistas sabiam nadar, mas foram surpreendidos pela correnteza.