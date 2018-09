Empresário morre após carro pegar fogo em Porto Alegre Um empresário, dono de uma revendedora de automóveis, morreu carbonizado depois que o carro dele pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, em Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem dirigia pela Avenida do Estado quando bateu em uma mureta. O carro explodiu e, em seguida, pegou fogo. Um outro passageiro do carro está internado em estado grave no Hospital Cristo Redentor com queimaduras por 90% do corpo.