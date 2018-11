Empresário morre após ser baleado na zona sul do Rio Um empresário morreu depois de ser atingido por vários tiros quando chegava em casa na Lagoa, bairro de classe alta da zona sul do Rio. Rogério de Souza Werneck, de 53 anos, foi baleado por um homem em um moto que, segundo as primeiras informações recebidas pela polícia, estaria rondando o local desde horas antes do crime.