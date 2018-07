Empresário paga US$ 2 mi por almoço com Warren Buffett

Um empresário chinês conquistou o direito de almoçar com o investidor americano Warren Buffett depois de pagar US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 3,3 milhões) em um leilão online. O empresário Zhao Danyang fez o seu lance vencedor em um leilão do site eBay. O dinheiro pago pelo almoço - no restaurante Smith and Wollensky em Nova York - irá para uma fundação sem fins lucrativos que luta contra a pobreza e a falta de moradia para os sem-teto. Buffett já levantou US$ 4 milhões para instituições de caridade ao vender, anualmente desde 2000, convites para almoçar com ele. 'Sábio' O apelo de Buffett não dá sinais de acabar, já que o lance deste ano é mais de três vezes maior do que os US$ 650 mil (mais de R$ 1 milhão) pagos por Mohnish Pabrai no ano passado. Conhecido como o "sábio de Omaha" por sua perspicácia para os negócios e habilidade para identificar oportunidades de investimento, Buffett está no topo da lista dos mais ricos do mundo há vários anos - atualmente ele é considerado o mais rico do mundo, segundo o levantamento da revista Forbes. Investidores viajam milhares de quilômetros para participar do encontro anual da empresa comandada por ele, a Berkshire Hathaway. Recentemente, ele se tornou uma peça-chave na fusão das empresas americanas Mars e Wrigley e deverá ter uma participação no negócio depois que o acordo for concluído. Buffett concordou em deixar grande parte de sua fortuna à fundação de caridade fundada por Bill Gates e sua mulher Melinda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.