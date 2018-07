Empresário que fretou avião quer processar aerotáxi

Advogados do empresário amazonense Omar Melo Júnior, que fretou o Bandeirantes que caiu no sábado no Rio Manacapuru matando 24 de seus 28 ocupantes, buscam dados para entrar com uma ação contra a empresa Manaus Aerotáxi por ter vendido vagas no avião fretado por ele por R$ 8 mil. "Ele (Omar) jamais iria botar a família em risco, sabia que os 17 parentes e outros seis amigos, entre eles crianças pequenas, podiam ir com segurança para seu aniversário em Manaus. Mas por que a empresa vendeu mais cinco passagens?", questionou uma fonte ligada ao empresário. "Se era superlotação ou adulteração de combustível há de ser investigado, o que é absurdo é uma superlotação em um voo fretado". Veja também: FAB deve reassumir controle de aviação na Amazônia Confira a lista de passageiros e tripulantes Todas as notícias publicadas sobre o acidente O avião Bandeirantes tem capacidade para até 20 passageiros e um total de 5.760 quilos. Dos parentes de Melo, só os irmãos Erick da Costa Liberal, de 23 anos, e Yan da Costa Liberal, de 9 anos, sobreviveram. Uma das sobreviventes, a contadora Ana Lúcia Reis Lauria, de 43 anos, disse que sua passagem foi comprada pela prefeitura de Coari, onde presta serviços. "Não fui de carona, a empresa cobrou pelas passagens. Não tinha nem ideia que o voo era fretado, mas depois do acidente estranhei saber que venderam passagens em um voo particular", disse. A assessoria da empresa Manaus Aerotáxi foi procurada pela reportagem para comentar o motivo de ter vendido vagas além da capacidade do avião em um voo fretado para levar 23 pessoas. Segundo um assessor do Centro Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Ceripa), os cinco técnicos que estavam em Manacapuru retornaram hoje a Manaus, onde devem continuar as investigações. Nesta quarta-feira, 11, chegam às instalações do Ceripa os motores, turbinas e componentes eletrônicos do avião. O charuto (corpo da aeronave) não deve ser trazido a Manaus por conta das dificuldades de transporte. Como os voos da Manaus Aerotáxi estão suspensos desde o acidente, apenas uma empresa está fazendo voos para Coari, três vezes por semana. Amanhã o presidente da Associação da Região Norte de Parentes e Vítimas de Acidentes Aéreos (Arenpavaa), Camilo Moyses Barros, vai ao município. "Várias famílias têm nos ligado para saber como andam as investigações e como proceder quanto a indenizações. Estão praticamente isoladas, sem acompanhamento da empresa no município", disse.