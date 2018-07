Empresário Richard Li compra três unidades da ING por US$2,1 bi O empresário de Hong Kong Richard Li, o filho mais novo do homem mais rico da Ásia, está comprando as unidades de seguros da ING em Hong Kong, Macau e Tailândia por 2,14 bilhões de dólares em dinheiro, fazendo com que a companhia de serviços financeiros se aproxime do pagamento total do resgate estatal recebido pela empresa.