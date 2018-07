Empresário Samir Jubran morre aos 77 anos O empresário Samir Jubran, de 77 anos, considerado um dos maiores pecuaristas brasileiros, faleceu neste sábado, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado, em decorrência de problemas renais. Dono do Grupo Jubran, que engloba a Agropecuária Jubran, vinha se destacando pela integração total da pecuária com a agricultura, produzindo em sistema de rotatividade soja, milho e carne em suas fazendas que somam mais de 300 mil hectares nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.