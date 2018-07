Empresário sobrevive à 2ª tentativa de homicídio O empresário Munir Muhamed Jamoul, de 50 anos, que atua no setor de revenda de automóveis importados, sofreu na noite de ontem (15), no Itaim-Bibi, zona sul da capital paulista, a segunda tentativa de homicídio em menos de uma semana. Munir e os dois filhos, todos ocupando um Mercedes-Benz CLS 500 preto, foram abordados por volta das 20 horas por dois homens em uma moto na altura do nº 3.244 da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Munir estava no banco do passageiro. O carro era conduzido por um dos filhos.