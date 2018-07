Empresário vai pagar hospedagem de 2 famílias

Um empresário da região, que preferiu não identificar, também se comprometeu a pagar a hospedagem de duas famílias - um total de seis pessoas. De acordo com a prefeitura, outros empresários e voluntários têm feito doações. Entre os itens recebidos há material para a reconstrução dos imóveis destruídos ou danificados.

Na tarde de anteontem, o dono da casa de fogos, Sandro Luiz Castellani, se apresentou no 3º Distrito Policial (Santo André). Ele afirmou que, por enquanto, não tem condições de arcar com os prejuízos dos vizinhos. Um balanço da Defesa Civil de Santo André mostra que 21 casas estão liberadas, seis residências seguem interditadas e quatro imóveis tiveram de ser demolidos.

DEPOIMENTOS

Desde a abertura do inquérito da Polícia Civil que investiga o acidente, 25 pessoas foram ouvidas, entre elas moradores que estavam no local no momento da tragédia e famílias que perderam seus pertences com a explosão. O delegado responsável pelo caso, Alberto Mesquita, disse que Castellani será indiciado após o resultado da perícia técnica feita na casa de fogos, que deve apontar se Castellani guardava explosivos no local sem autorização. Ele pode ser responsabilizado pelas duas mortes.