Empresários e ONGs protestam contra 'MP da grilagem'

Entre os convidados, estavam os presidentes da Natura, Wal-Mart Brasil, Orsa, Votorantim Celulose e Papel (VCP) e Nutrimental. Ao lado encontravam-se diretores de organizações não-governamentais como Greenpeace, WWF e Amigos da Terra, além de representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores. Eles criticaram a posição do governo que coloca ambiente em oposição ao desenvolvimento e pediram que o presidente vete três artigos na MP, como recomendado pela senadora Marina Silva (PT-AC).

Lula tende a ignorar o pedido. O texto, se sancionado, permitirá a transferência de 67,4 milhões de hectares de terras públicas na Amazônia para posseiros. De acordo com o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, que organizou a manifestação, o ato ?não é contra o governo, tampouco é um ato a favor do governo?. Segundo ele, ?é uma manifestação a favor do Brasil e contra todos aqueles que desejam desarticular a legislação ambiental do País?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.