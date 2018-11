Empresários oferecem recompensa por pichadores O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, revelou que um grupo de empresários ofereceu até R$ 10 mil em recompensa por informações sobre a identidade das pessoas que picharam a estátua do Cristo Redentor. Hoje, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que começou a limpar as frases e assinaturas feitas na face do monumento. Uma equipe de peritos da Polícia Civil esteve no local em busca de indícios.