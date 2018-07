Empresários são absolvidos em caso do roubo ao BC

Os irmãos Francisco Dermival e José Elizomarte Fernandes Vieira, donos da revenda "Brilhe Car", onde os ladrões que furtaram o Banco Central (BC) de Fortaleza compraram 11 carros usando parte do dinheiro roubado, foram absolvidos por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. O furto ao BC aconteceu em agosto de 2005, quando ladrões conseguiram levar R$ 164,7 milhões usando um túnel para ter acesso ao caixa-forte. Veja também: Paulista é condenado a 17 anos de prisão pelo roubo ao BC STF manda soltar suspeito de envolvimento no roubo ao BC Mais 4 são processados por lavagem de dinheiro roubado do BC Condenados a 49 anos de prisão líderes de roubo ao BC Condenados por lavagem de dinheiro a três anos de prisão e mais multa de R$ 380 mil, em primeira instância, pelo juiz da 11ª Vara Federal do Ceará, Danilo Fontenele Sampaio, os empresários haviam recorrido da sentença junto ao TRF, que concluiu que os réus agiram de "boa-fé" ao vender os veículos para integrantes da quadrilha.