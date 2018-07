Empresários são acusados de comandar quadrilha Nove empresários acusados de comandar uma quadrilha de roubo de cargas foram presos nesta quinta-feira durante uma operação realizada pela Polícia Civil mineira no sul do Estado. Segundo a polícia, o grupo usava o dinheiro obtido com o crime para financiar um esquema de agiotagem nos municípios de Pouso Alegre, Borba da Mata, Ibitiúra e Andradas e São Sebastião do Paraíso.