Empresas atingidas por tornado terão juro subsidiado O Governo de São Paulo vai subsidiar os juros de uma linha de crédito emergencial aberta para socorrer empresas de Taquarituba, no sudoeste paulista, atingidas por um tornado no dia 22 de setembro deste ano. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, Rodrigo Garcia, os empresários pagarão juros de apenas 1% ao ano sobre o financiamento. A ação, anunciada nesta terça-feira, 5, visa a auxiliar as empresas na recuperação das unidades produtivas.