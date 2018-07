Empresas brasileiras captam R$110,8 bi no semestre--Anbima

O valor é 0,7 superior ao registrado ante o mesmo período do ano passado. A queda de 15,6 por cento das captações no mercado doméstico foi compensada pela alta de 11 por cento do crescimento das captações internacionais.

Desta forma, as operações realizadas no Brasil alcançaram 56,5 bilhões de reais, sendo 47,9 bilhões de reais em renda fixa e 8,6 bilhões de reais em renda variável.

Na renda fixa, as emissões de debêntures responderam por 56,9 por cento das ofertas, com 32 bilhões de reais e crescimento de 8,6 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já na renda variável, o volume de ações emitidas somou 8,6 bilhões de reais, queda de 45 por cento ante os 15,6 bilhões no ano anterior.

As captações no exterior chegaram a 30,2 bilhões de dólares, dominadas pela renda fixa.

"O resultado deste semestre manteve o ritmo do ano passado em termos de volume. Há uma mudança no perfil das emissões, com queda nas ofertas de renda variável e aumento nas captações por meio de emissões no mercado externo", disse o diretor da Anbima, Márcio Guedes, em nota divulgada pela associação.

(Por Juliana Schincariol)