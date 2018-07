Empresas cancelam eventos por causa dos protestos

Essa não é a primeira baixa provocada pelas manifestações na cidade. Nesta terça-feira, o governo estadual cancelou a cerimônia de assinatura do memorando de intenções com a Aliança Renault-Nissan para estudo da infraestrutura necessária a implantação de uma fábrica de carros elétricos. Para o evento estava previsto a participação do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, e do presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn.