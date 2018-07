Empresas da Eletrobras manifestam interesse em renovar concessões

Em comunicado ao mercado, a Eletrobras confirma informação divulgada pela Reuters na véspera, mas não especifica que para quais ativos as empresas pediram renovação.

"As empresas do Sistema Eletrobras protocolaram junto à (Aneel), manifestação preliminar de interesse na prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que vencerão em 2015 e 2017", afirma a estatal no comunicado desta terça-feira.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) divulgou também nesta terça-feira que também manifestou interesse na véspera à Aneel para a prorrogação das concessões de geração e transmissão de energia elétrica que vencerão em 2015.

Furnas, também da Eletrobras, informou na última quinta-feira que já entregou o pedido.

A Eletrobras é uma das empresas mais afetadas pela renovação condicionada e antecipada das concessões do setor elétrico que venceriam de 2015 a 2017, sendo que 67 por cento dos ativos de geração que estão para vencer, ou 15 mil megawatts (MW) são do grupo, além de ativos de transmissão e distribuição.

(Por Alberto Alerigi Jr.)