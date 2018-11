Empresas de carvão cometem irregularidade

A operação do Ibama Corcel Negro detectou, no Paraná, fraudes para o "esquentamento" de carvão vegetal de origem ilegal. Foram embargadas um total de cinco empresas e as multas somaram R$ 13,4 milhões. Em vez de importar carvão do Paraguai - para o qual as autorizações eram emitidas, o carvão vinha de desmatamentos ilegais. Nos lugares em que deveriam funcionar companhias que comercializam carvão havia casas, igrejas e outros estabelecimentos.