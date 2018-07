Empresas de celulose voltam a elevar preços

A trajetória de alta dos preços da celulose parece ainda não ter chegado ao fim. Após as cotações internacionais terem apresentado elevação consistente nas últimas semanas, o mercado já começa a prever novos reajustes para março. E o primeiro anúncio oficial para o próximo mês foi divulgado ontem pela sueca Södra. A companhia comunicou reajuste de US$ 30 por tonelada para a celulose de fibra longa, o que eleva o preço de referência do produto para US$ 890 a partir de 1º de março.

O terceiro aumento mensal consecutivo divulgado pela Södra é sustentado pelo movimento ininterrupto de alta dos preços. Na última terça-feira, a consultoria finlandesa Foex informou que o preço do insumo na Europa havia alcançado US$ 846,43, variação de 0,93% em relação à semana anterior e próximo ao patamar de US$ 860 por tonelada definido para fevereiro. "O preço está bem próximo do que os produtores sugeriram, e o mercado já começa a especular sobre um novo aumento em março", afirmou a Link Investimentos, em relatório publicado esta semana.

DEMANDA MAIOR

Para a Södra, o novo aumento é justificado pela condição do setor em escala global. "O mercado de celulose continua a apresentar aumento de demanda e estoques reduzidos", afirmou o presidente da Södra, Ulf Edman. Os estoques mundiais de celulose ficaram em 27 dias em dezembro, alta de dois dias em relação a novembro, mas ainda bastante abaixo dos 46 dias registrados em dezembro de 2008, segundo relatório do Conselho de Produtos de Papel e Celulose (PPPC, na sigla em inglês).

Apesar do anúncio da companhia sueca, ainda não há informações de que os fabricantes de celulose de fibra curta, caso das empresas brasileiras, tenham divulgado novos preços para o próximo mês. Esse movimento, no entanto, é aguardado, já que a demanda por celulose de fibra curta tem apresentado desempenho mais consistente do que a por fibra longa e, nos últimos meses, as empresas do setor têm buscado manter a diferença de preços para a celulose de fibra longa.

Segundo cálculos da Socopa Corretora, o preço da celulose de fibra curta já apresentou alta de 7,70% em dólar na Europa desde o começo do ano. Já o preço da celulose de fibra longa teve oscilação de 5,97% no período.