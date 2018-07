Empresas de jogos móveis lutam por sucesso nas vendas de fim de ano

Da mesma forma que a parada de sucessos da revista Billboard definia o sucesso na música pop, os rankings da Apple para os apps pagos, gratuitos e de maior faturamento se tornaram a referência do setor de jogos -- liderar o ranking em geral estimula ainda mais as vendas.

Já que mais apps são baixados na temporada natalina do que em qualquer outro período, a Apple paralisa a atualização dos rankings a fim de enfrentar o pesado volume de downloads --e isso dá aos aplicativos líderes exposição garantida ao longo do período.

As produtoras de jogos recebem entre duas e 10 vezes mais tráfego nesse período, disse Maria Alegre, presidente-executiva da Chartboost, uma rede de publicidade em jogos móveis.

"Mas se você estiver entre os cinco ou 10 primeiros no ranking da App Store, terá um crescimento exponencial a mais, porque todos estarão prestando atenção em você", disse Alegre.

A data exata em que a Apple suspende a atualização dos rankings e o período pelo qual os mantêm congelados não são fixos e nem anunciados com antecedência. No passado, isso aconteceu entre os dias 22 e 29 de dezembro, e as atualizações foram suspensas por uma semana.

O que é certo é que essa data está rapidamente se tornando o momento decisivo para as vendas de jogos móveis, a cada ano.Para conquistar um dos 25 primeiros postos no ranking da Apple, o setor de jogos vem desenvolvendo truques técnicos e de marketing, para acompanhar a evolução do mercado iOS desde que a Apple lançou o tablet iPad, em 2010.

Este ano, as produtoras de jogos se tornaram "mais sofisticadas" e "táticas" na maneira como projetam e definem preços para seu conteúdo, depois dos anos iniciais de experiência, começando em 2010, disse Nick Earl, vice-presidente sênior da Electronic Arts.

E as produtoras desenvolveram a capacidade de responder rapidamente aos jogadores e alterar conteúdo e nível de dificuldade em tempo real para promover vendas, segundo Ellie Fields, diretora de marketing da Tableau Software, que produz programas de visualização de dados.

(Por Malathi Nayak)