Empresas de telecomunicações da Europa negociam integração, diz jornal

A ideia de compartilhar a infraestrutura de telecomunicações foi discutida em uma reunião privada entre o comissário de concorrência da União Europeia, Joaquin Almunia, e os chefes dos principais grupos do setor no continente, incluindo Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia e Telefónica, segundo o jornal.

A publicação citou várias pessoas familiarizadas com as negociações dizendo que os membros da indústria deixaram a reunião com o objetivo de explorar a ideia em meio a frustrações sobre sua incapacidade de competir no mercado fragmentado da Europa.

"Os operadores expressaram um profundo sentimento de frustração e concordaram em trazer ideias construtivas sobre como o mercado europeu pode funcionar", afirmou uma fonte com conhecimento da reunião, segundo o jornal. "As objeções não virão da Europa. Elas virão dos reguladores" (27 reguladores nacionais da União Europeia).

As principais companhias de telecomunicações da Europa, que dominam o mercado no continente por meio de diversas subsidiárias nacionais, foram atingidas pelas dificuldades financeiras da região e enfrentam a concorrência dos grupos globais de tecnologia.

(Por Brenda Goh)