Empresas divulgam metas próprias de sustentabilidade O Fórum de Sustentabilidade empresarial da Rio+20 divulgou na segunda-feira uma lista com 200 iniciativas voluntárias por parte de empresas de todo o mundo para reduzir ou neutralizar as emissões de gases causadores do efeito estufa. A iniciativa de caráter internacional se soma ao documento assinado por 226 empresas no Brasil criando o compromisso de estabelecer metas de sustentabilidade individuais.