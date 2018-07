Empresas do Brasil e EUA anunciam 2a projeto de gasoduto no Peru

A Kuntur Transportadora de Gás, filial da Conduit, ganhou em 2009 a concessão do projeto que, inicialmente, exigiria investimentos de 1,5 bilhão de dólares para a construção de um duto de 1.085 quilômetros que levará gás natural do centro ao sul do Peru, onde operam grandes mineradoras.

Neste ano, a Odebrecht se uniu à Kuntur para desenvolver o projeto.

Segundo o diretor-geral de Hidrocarbonetos do Ministério de Energia e Minas, Luis Gonzáles, as empresas apresentarão, na segunda-feira, o estudo ambiental do projeto com "várias mudanças" por se tratar de um "megraprojeto de muito mais envergadura" do que o plano inicial.

Segundo ele, a avaliação do relatório ambiental do chamado Gasoduto Sul-Andino pode levar cerca de seis meses.

Gonzáles explicou ainda que o gasoduto assegura o transporte de 1 tcp (trilhão de pés cúbicos) de gás natural do lote 88 da reserva de Camisea, cuja operação é de responsabilidade da argentina Pluspetrol e da norte-americana Hunt Oil.

Além disso, mencionou que outro trilhão de pés cúbicos viria de um possível sócio que entrará nesse megapropjeto, que é a Petrobras.

A Petrobras controla o lote 58, vizinho a Camisea, onde o presidente Alan García afirmou recentemente que pode haver um volume de 5 tcp de gás.

A estatal brasileira também tem participação no lote 57, junto com a espanhola Repsol YPF, que há mais de dois anos achou reservas estimadas em 2 tpc de gás.

"Dos 2 tpc que teria o lote 57, um já está praticamente (destinado, porque) a Petrobras indicou que passaria a ser parte desse megaprojeto", acrescentou Gonzáles.

Além disso, ele afirmou que dois outros lotes próximos a Camisea --o 58 e o Fitzcarrald-- poderão contribuir com mais gás ao gasoduto Sul-Andino.

"Tudo isso indica que, se for confirmado tudo que está sendo investido, estudado, haverá um projeto de muito mais envergadura do que o que se tem agora em Camisea", afirmou.

O gasoduto irá de Cusco a Juliaca, na região andina de Puno (fronteira com a Bolívia), Matarani, na região sul de Arequipa, e Ilo, no departamento de Moquegua, na costa sul do Peru.

No sul peruano operam minas como as da Southern Copper, Cerro Verde e Tintaya de Xstrata, consideradas as principais operações de exploração de cobre no país.

(Por Teresa Céspedes)