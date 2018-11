Empresas idealizam estratégia ambiental Armelin, George, Regi, Kleber e Max, de Santa Bárbara D''Oeste, chamavam a atenção das pessoas, diante de um estande na XII Feira Internacional do Meio Ambiente Industrial (FIMAI), no Expo Center Norte, em São Paulo, em novembro. Os cinco rapazes integram a Banda CO2 Zero, que promove educação ambiental por meio de músicas e forma de tocar: a energia de seus instrumentos é gerada por bicicletas ergométricas adaptadas com geradores elétricos.