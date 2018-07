Empresas investem em jardins suspensos

As empresas também estão aproveitando ao máximo as áreas livres para plantar. "A tecnologia para fazer esse tipo de construção já existe há muito tempo, mas só agora começou a ficar acessível", diz Fernando Forte, sócio da FGMF, escritório de arquitetura. "Coberturas e lajes são áreas mortas, não contabilizadas pela Prefeitura, que agora podem ser aproveitados como locais de convivência."

Forte está trabalhando no projeto de um prédio comercial de quatro andares com teto verde, que será construído em breve na Vila Madalena. "O edifício tem uma concepção diferente, que prevê entradas independentes em todos os andares para essa área no telhado." O prédio com esse tipo de investimento acaba economizando até mesmo na luz, porque nem sempre vai precisar de ar-condicionado, já que as plantas deixam a temperatura mais agradável.

Nos Jardins, na Alameda Franca, a cobertura de vidro da administradora de condomínios de luxo BBZ foi envolta numa cortina de plantas na área externa. "A ideia era criar uma proteção natural ao sol", diz o dono, Roberto Piernikarz . "As plantas também ajudam a filtrar a poluição que vem da rua", diz o paisagista Gil Fialho.

"No ano que vem, começamos a plantar nos parapeitos dos 12 andares da fachada", afirma Amélia Caetano, diretora de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fica na Alameda Santos, região central. "Além de diminuir a necessidade do ar-condicionado, a luminosidade também fica mais agradável." Numa outra etapa, o verde deve se estender também aos parapeitos das laterais e dos fundos. Essa é apenas uma das reformas previstas. O prédio foi escolhido pela Otimização Energética para a Construção (OTEC) para ser sede de um concurso entre profissionais de diferentes áreas, que tem como objetivo apresentar soluções energéticas.

O IBGE oferece hoje um jardim localizado num dente da construção. O espaço tem mesas, bancos e ainda é integrado com uma copa. Duas vezes por semana, há sessões de massagem rápida oferecidas aos funcionários nesse espaço, na hora do almoço. E, no final da tarde, o jardim vira palco para aulas de música.