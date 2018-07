EMPRESAS Microsoft medirá as suas emissões A Microsoft vai se tornar neutra em emissões de carbono usando sua expertise, a tecnologia, para criar projetos que compensem as emissões vindas de suas atividades, desde viagens à execução de seus programas. Terminais eletrônicos nas instalações da Microsoft captam em tempo real dados sobre as emissões de cada funcionário e as convertem em verba a ser investida em projetos ambientais e sociais. O fundo coleta cerca de US$ 10 milhões por ano. Os projetos são, por exemplo, de melhoria na produtividade da agricultura e medição de decomposição de solo na Amazônia.