Empresas poderão mapear CO2 O programa GHG Protocol, que fornece às empresas tecnologia para fazer inventário de emissões de gases-estufa, está aberto para novos membros. O programa, uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, já mapeou as emissões de 27 grandes empresas brasileiras, o equivalente a 4% das emissões do setor produtivo no País.