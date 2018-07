Empresas preocupadas em andar na linha A preocupação das empresas em consolidar e contabilizar de forma mais profissionalizada e transparente seus passivos jurídicos, o que facilitaria a participação em futuras fusões e aquisições, está turbinando os negócios dos escritórios especializados em sistemas de gestão de riscos jurídicos. No caso do escritório carioca e-Xyon , o movimento dobrou nos últimos dois anos ? de 1,5 milhão de contratos em 2008 para 2,8 milhões em 2009. A e-Xyon gerencia processos de clientes, fornecedores e funcionários contra empresas e processos de cobrança. Em sua carteira de clientes figuram grupos do porte do Itaú Unibanco, Santander, Safra, BV Financeira, Xerox e SuperVia.