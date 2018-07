Empresas privadas discutem iniciativas

No centro da polêmica em torno do conceito de economia verde, representantes das maiores empresas do mundo reúnem-se a partir de hoje no Rio para discutir as soluções da iniciativa privada para o meio ambiente.

O Fórum de Sustentabilidade Corporativa, que acontece até o dia 18, é organizado pela ONU em paralelo à conferência oficial da Rio+20 e terá cerca de 1.600 participantes, entre presidentes de grandes empresas multinacionais, governos e pesquisadores.

O encontro vai debater temas que são alvo das principais críticas de ambientalistas em relação à conferência: o estímulo ao consumo e a economia verde. Segundo o porta-voz da ONU para o evento, Tim Wall, as críticas são bem-vindas e os empresários estão com a mente aberta. "Tivemos um progresso único nos últimos anos, mas ainda existem muitas pessoas passando fome. Não acredito que reduzir o consumo seja o melhor caminho para salvar o planeta", afirmou.

Discussões. Entre os debates previstos, estão temas relacionados a água, urbanismo e cidades, energia e agricultura, entre outros. Os líderes também devem divulgar metas e compromissos sustentáveis assinados pelas empresas e divulgar iniciativas de sucesso de corporações como Nike, Eletrobrás e Microsoft.

Cerca de 400 empresas brasileiras assinam o Pacto Global das Nações Unidas, que prevê a adoção de medidas sustentáveis em seus processos produtivos. Em todo o mundo, são 7 mil corporações. A meta da ONU é atingir a marca de 20 mil empresas até 2020.

Segundo Wall, a crise econômica dificulta que empresas e governos assumam compromissos em relação à sustentabilidade.