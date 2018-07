Empresas são multadas por reter talões de Zona Azul

A partir de 5 de outubro, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) liberou o aumento do preço da folha de Zona Azul de R$ 1,8 para R$ 3. Após oito anos sendo comercializada a R$ 1,8 ela passará a custar R$ 3, e o talão completo, com 10 folhas será vendido a R$ 28,com um desconto de 6,6% em relação à folha unitária.

Após realizar sindicância desde o dia 29 de junho, a CET e a SMT determinaram a suspensão do reajuste do preço - previsto para o dia 1 de julho - para apurar as causas e a responsabilidade do grande volume de queixas de munícipes que não conseguiam adquirir os talões, ou só os encontravam à venda por preços superiores ao valor oficial.

Durante a investigação, foi constatado pela Comissão Especial de Sindicância que as empresas Good Mix Serviço de Distribuição Ltda. e Fernando Chinaglia Comercial e Distribuidora Ltda., mesmo diante do aumento da demanda, mantiveram seus estoques de talões em consignação praticamente inalterados, o que contribuiu para o desabastecimento.

A averiguação indica ainda que as empresas pediram uma quantidade muito superior ao habitual e não repassaram esse volume a mais para os postos de venda, optando por armazenar os talões, em detrimento das necessidades do mercado.

Além disso, a Sindicância apurou que aproximadamente 40% dos pontos oficiais vinculados às distribuidoras vendem folhas de Zona Azul com valor superior ao preço fixado pela CET.

A Good Mix Serviço terá de pagar multa de R$ 37,9 mil enquanto a Fernando Chinaglia pagará R$ 24,5 mil. O valor corresponde a 10% sobre o valor dos talões repassados em consignação durante o período de 29 de maio a 30 de junho deste ano. A multa à empresa Servlot é de 5%, correspondente a R$ 5,7 mil, pois a empresa descumpriu apenas a cláusula contratual referente à falta ou insuficiência de fiscalização.

De acordo com a CET, as folhas adquiridas anteriormente continuarão valendo e os talões e folhas marcados com os preços antigos deverão ser vendidos conforme o valor impresso.