Empresas tentaram chegar ao pré-sal, diz procurador As petroleiras Chevron e Transocean tentaram indevidamente alcançar a camada pré-sal no Campo de Frade, afirma o Ministério Público Federal (MPF). Na denúncia apresentada anteontem à Justiça contra as empresas, o procurador da República Eduardo Santos sustenta que elas "buscavam explorar a camada do pré-sal brasileiro, tendo se lançado a perfurar sem condições técnicas e de segurança". As petroleiras negam a acusação.