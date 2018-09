Empresas vão mapear sua ''pegada florestal''

Na prática, as empresas que aderem ao programa devem mapear sua cadeia de fornecedores para avaliar sua "pegada florestal" - ou seja, os impactos de suas atividades sobre as áreas de florestas.

"O desmatamento para produção de commodities como soja, carne e couro é hoje o mais crescente vetor de destruição de florestas tropicais no mundo", diz Andrew Mitchell, coordenador do FFD. O objetivo, segundo ele, é ajudar as empresas a desenvolverem suas atividades sem colaborar com a destruição florestal.

CONSTRUÇÃO

Estádios podem ter selo verde para Copa 2014

A Fundação Vanzolini, formada por professores da Engenharia de Produção da Poli/USP, está lançando uma certificação de construção sustentável, o selo Aqua, para arenas e complexos esportivos. A ideia é que as obras de infraestrutura para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016 no Brasil tenham 14 critérios ambientais, como captação e reúso de água de chuva, materiais sustentáveis, gestão de resíduos, facilidade de manutenção, entre outros itens. Os critérios podem reduzir em até 50% o consumo de água e energia nos empreendimentos. Até 2016, o Brasil deverá receber R$ 120 bilhões em investimentos em infraestrutura para os eventos esportivos.

BIODIVERSIDADE

Rinoceronte de Bornéu está quase extinto

As autoridades da Malásia estão tentando encontrar uma fêmea para Tam, um rinoceronte raro de Bornéu, em um esforço para tentar a reprodução em cativeiro e salvar a espécie da extinção. Tam foi resgatado há dois anos e é um dos poucos rinocerontes de Bornéu vivos. As esperanças de salvar o rinoceronte da extinção foram recentemente reavivadas com a descoberta de um exemplar que se acreditava ser uma fêmea, cujas imagens foram capturadas por uma câmera de controle remoto. A espécie, qualificada como "criticamente em perigo", pode estar extinta em dez anos.

ÁGUA

Fiocruz atualiza atlas sobre saneamento

A equipe do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz desenvolveu novas ferramentas para o Atlas Água Brasil, que reúne indicadores sobre a qualidade da água e saneamento no Brasil. O sistema pode ser acessado no endereço aguabrasil.icict.fiocruz.br.