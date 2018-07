Empréstimo consignado a PMs no Rio é suspenso A Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio suspendeu por tempo indeterminado a concessão de empréstimo consignado a todos os 67.486 policiais militares, ativos e aposentados da corporação. Fraudes nesse tipo de operação lesaram vários policiais, que foram surpreendidos com descontos de empréstimos no contracheque.