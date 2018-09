Empréstimo do BNDES para Belo Monte sai ainda em 2011

O superintendente de infraestrutura do banco de fomento, Nelson Siffert, disse, nesta sexta-feira, que o financiamento para a usina deve sair ainda neste ano. Caso seja mesmo aprovado nos próximos meses, o desembolso de uma "pequena" parcela pode sair também ainda em 2011.

"Não podemos falar em valores, por uma questão de sigilo bancário, mas vai ser um financiamento importante", disse.

Siffert adiantou que o modelo de financiamento para Belo Monte será do tipo "project finance", em que os recebíveis futuros serão utilizados para pagar o empréstimo.

O superintendente também disse que os desembolsos do BNDES para o setor de infraestrutura crescerão 23 por cento em 2011 ante 2010, para estimados 18,7 bilhões de reais.

AEROPORTOS

O superintendente do BNDES afirmou ainda que o banco já foi procurado pelo consórcio vencedor da licitação para a construção do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

Representantes do consórcio vencedor da concessão do aeroporto, formado pelas empresas Infravix, do grupo Engevix, e pela argentina Corporación América se reuniram com o BNDES há cerca de duas semanas para apresentar o plano de negócio.