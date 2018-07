Encapuzados invadem casa e matam 3 pessoas em Diadema

Testemunhas contaram à polícia que três homens encapuzados invadiram a casa da família por volta das 6h20. Com armas de diferentes calibres, eles atiraram nas vítimas mas, aparentemente, não levaram nenhum pertence. O empresário Dionilson de Lima Soares, de 48 anos, e o filho dele, Fábio Vieira Soares, de 23, morreram no local.

O outro filho do empresário, Flávio Vieira Soares, de 26, morreu a caminho do hospital do município. A namorada de uma das vítimas, uma jovem de 25 anos, foi atingida pelos disparos, mas não corre risco. O trio de assassinos pulou o muro da casa e entrou em um Honda Fit prata, onde já estavam duas pessoas.

A polícia requisitou o computador da família onde ficam armazenadas as imagens da câmera de segurança da casa para tentar encontrar pistas sobre os criminosos. Investigadores tentam descobrir, também, as causas do crime. O empresário era dono de uma empresa de entregas na região do ABC.