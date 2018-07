Encenação imaginária dos fatos

Em 1969, pouco depois da decretação do Ato Institucional nº 5 e em plena vigência da censura prévia à imprensa, o dramaturgo paulista Jorge Andrade passou a integrar o quadro de colaboradores de Realidade, revista que circulou em escala nacional entre abril de 1966 e janeiro de 1976.

Caracterizada por um projeto editorial arrojado e crítico, a revista destacava-se pela linha inovadora de suas matérias, com forte ressonância do chamado "novo jornalismo" norte-americano: uma carga nitidamente vivencial transparecia tanto nas matérias, frequentemente escritas em primeira pessoa, como nas fotos, que muitas vezes não faziam por ocultar, por exemplo, a presença visível do fotógrafo.

A entrada de Jorge Andrade para o corpo de colaboradores ocorreu precisamente no momento em que a publicação procurava novas formas de enfrentar as pesadas injunções da censura: diante do cerceamento da liberdade de imprensa, a revista, que havia acabado de passar por uma reestruturação interna, procurava fomentar uma linha de reportagens que, em chave alegórica, pudessem, indiretamente, representar as questões políticas e culturais mais prementes do País.

O processo de trabalho que assim se iniciou resultou numa experiência da maior importância para a carreira de Jorge Andrade como escritor: as entrevistas que realizou entre 1969 e 1973 o levaram a perscrutar não apenas os meandros da memória dos entrevistados, mas os seus próprios. O desfiar que ouviu de reminiscências de meninice, adolescência ou juventude o fez, por estímulos associativos, revisitar imagens e sensações de seu próprio passado individual e familiar. Transpostas em texto corrente, as imagens ou cenas descritas pelos entrevistados precipitaram a sua subjetividade criadora num fluxo descontínuo de vislumbres nem sempre reais e nem sempre imaginários. O fluxo dos conteúdos ouvidos sensibilizou-o não apenas para registrar as vozes de ancestrais e familiares imediatos, mas também as das gerações que participaram ativamente de lutas históricas e coletivas do País.

Em 1978, cinco anos após ter encerrado sua participação como colaborador de Realidade, Jorge lançou Labirinto, o fruto literário da experiência que vivenciou no período das reportagens. Classificado como "romance", o livro desafia as designações formais convencionais e apresenta-se como um processo de investigação crítica e autocrítica dos bastidores da consciência criadora de Jorge Andrade como dramaturgo.

Num bloco textual ininterrupto, Jorge reconstitui o fio da meada que o conduziu pelo tortuoso caminho de memórias superpostas: as ouvidas de seus interlocutores - o pintor Wesley Duke Lee, o poeta modernista Murilo Mendes, o sociólogo Gilberto Freyre, o historiador Sérgio Buarque de Hollanda, o filósofo Bento Prado e um ex-escravo reprodutor, entre outros - e as que irromperam de forma espontânea de seu próprio inconsciente.

Sem qualquer tentativa de linearidade, seu ponto de partida são suas próprias sensações imediatas de entrevistador. A materialidade da presença dos entrevistados, os conteúdos que rememoram e o ambiente em que se dá a interlocução ativam sua memória emotiva, e articulam com ela uma espécie de polifonia imagética associativa de cunho ao mesmo tempo lírico e épico.

Os conflitos pessoais constituem matéria importante no processo investigativo: a renitência paterna em aceitar a carreira de escritor adotada pelo filho, a descoberta prazerosa e angustiante da sexualidade, os destinos incertos da propriedade familiar diante da crise do café. "Para os que vivem divididos em mil pedaços, é muito fácil descer ao inferno. O difícil é sair dele." (pág. 34)

A imagem do labirinto liga-se de forma central à necessidade de enfrentamento implícita: adentrar o labirinto é defrontar-se com a figura desafiadora do Minotauro: "Garras bovinas vindas do labirinto acorrentaram-me no que foi e que nunca mais poderá ser." (pág. 34). Entrar no labirinto impõe a necessidade dolorosa de enfrentar perdas e equívocos passados, e ao mesmo tempo implica o risco fatal do aprisionamento: "Por que achar o fio do labirinto?", pergunta-lhe Murilo Mendes, o poeta modernista. "O importante é viver perdido dentro dele." (pág. 41)

Embora o fluxo autobiográfico de lembranças seja um dos elementos fundamentais na construção de Labirinto, engana-se aquele que imaginar que a dimensão autobiográfica monopolize toda a força expressiva da obra. As alusões históricas a fatos e lutas reais são alvos de rememoração dramática detalhada pelo escritor. A associação de fatos históricos passados a espaços e situações do presente desencadeia o que se pode chamar de encenação imaginária dos acontecimentos neles decorridos: Jorge permite-se recriar imaginariamente lutas históricas e movimentos insurrecionais que podem, alegoricamente, não apenas associar-se ao presente imediato, mas também, em alguma medida, inspirá-lo. "Em todos os séculos, o espetáculo é invariavelmente o mesmo - o homem libertário é sempre a grande personagem." (p 48). "Já aprendi há muito tempo que não sei narrar simplesmente os fatos. Tenho necessidade de assumi-los, vivendo-os. Assim, não distingo o que é do passado ou do presente - eles não se contêm?" (p 61).

Não são casuais, diante dessa pergunta, a rememoração dramática que o próprio Jorge faz de movimentos insurrecionais como a revolta dos alfaiates e a chamada inconfidência mineira, ou o paralelo traçado entre o mito grego de Antígona, a protagonista, de Pedreira das Almas, e o terrível contexto histórico do Brasil dos anos 1970, com seus números assombrosamente altos de torturados e mortos.

Estes são alguns dos aspectos que fazem de Labirinto uma obra imprescindível para quem se dispuser a discutir de forma mais profunda o papel de Jorge Andrade na dramaturgia brasileira.

Maria Sílvia Betti, docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, é autora de Oduvaldo Vianna Filho (Edusp/Fapesp)