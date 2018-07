Encerradas buscas por ossada de suposta vítima de Champinha A polícia suspendeu ontem à tarde as buscas em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, pela ossada de uma suposta nova vítima de Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Desde a sexta-feira, nada mais foi encontrado na região. Champinha é o responsável pela morte de Liana Friedenbach e por envolvimento na morte de Felipe Silva Caffé em 2003. De acordo com a SSP, os policiais vasculharam toda a região indicada pela testemunha e não encontrou nenhum vestígio de uma segunda vítima de Champinha. As investigações sobre o caso continuam, segundo a SSP, e a polícia pode retomar as buscas caso surjam novas informações. Segundo o delegado Dejair Rodrigues, titular da 6ª Delegacia Seccional (região de Santo Amaro), a nova investigação teve início com uma denúncia anônima. Os policiais do 100º Distrito Policial foram informados de que um homem havia escondido dois mortos em Juquitiba. A primeira ossada foi localizada pela polícia na última sexta-feira, após denúncia.