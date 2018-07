Enchente atinge 54 casas em São José dos Campos-SP As chuvas das últimas duas semanas danificaram estradas e causaram enchentes em São José dos Campos, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Já foram cinco alagamentos nas duas ultimas semanas. Na madrugada de hoje, 54 casas foram atingidas pelo Rio Buquira, que subiu 1,2 metro e transbordou. Na SP-50, estrada que liga a cidade a Monteiro Lobato e ao sul de Minas Gerais, ônibus e caminhões estão impedidos de passar. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) foram registradas até agora 400 quedas de barreira. Os moradores atingidos pelas águas se refugiaram nas casas de parentes. Quem não tem para onde ir teve que se contentar com a capela, transformada em abrigo. "Perdi tudo três vezes", disse o tapeceiro José Ribeiro, que agora está na capela com a família, por não ter mais onde morar. Nos últimos dois dias houve duas enchentes. Nas casas do bairro as marcas da água ultrapassam um 1,5 metro. A prefeitura estuda indenizar mais de cem famílias que moram na área, considerada de risco. A ideia é comprar as casas que estão lá, para que as famílias tenham condições de deixar o local. De acordo com a Defesa Civil, se continuar chovendo na Serra da Mantiqueira, o bairro sofrerá novamente com as enchentes.