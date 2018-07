Enchente deixa 135 desalojados em cidade do Rio Grande do Sul

Pelo menos 25 casas foram danificadas e 135 pessoas estão em alojamentos da prefeitura, desde à noite de segunda-feira, 18, em São Sebastião do Caí, região metropolitana de Porto Alegre, por causa da cheia do Rio Caí de mesmo nome, que chegou a 11 metros acima do nível normal. A enchente foi provocada pelas fortes chuvas que atingem o município desde a última sexta-feira. Não há registro de feridos ou mortos. De acordo com a Defesa Civil, apesar do número de desabrigados, não há motivos para decretar estado de calamidade pública. Desde a manhã desta terça-feira, 19, apesar de contínuas, as chuvas então fracas. O nível do rio já desceu 3 metros. A previsão é de que em 4 dias, no máximo, os desalojados possam retornar para suas casas.