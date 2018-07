Enchente do Rio Uruguai desabriga quase 20 mil no RS

Em Jacutinga, no noroeste gaúcho, bombeiros localizaram dentro de um riacho o corpo de um homem que estava desaparecido desde sexta-feira e acreditam que ele tenha sido levado pela torrente do fim de semana. No domingo, os desabrigados estavam na parte alta do Uruguai, na divisa com Santa Catarina. Como parou de chover, o rio recuou nessa região, permitindo que parte das famílias voltasse para casa. Mas, ao mesmo tempo, saiu de seu leito nas áreas mais baixas, na fronteira com a Argentina, desalojando moradores de bairros próximos às margens.

A evolução do número de desabrigados dá a noção do que a passagem das águas causa. Iraí, na divisa com Santa Catarina, teve 1.300 pessoas fora de casa no domingo e agora tem 600. De terça-feira para quarta-feira, o número de desalojados saltou de 1.500 para 2.900 em São Borja, de 330 para 9.780 em Itaqui e de 191 para 700 em Uruguaiana. As três últimas cidades fazem fronteira com a Argentina. Os municípios de Iraí e Barra do Guarita decretaram estado de calamidade pública. Outras 35 prefeituras decretaram situação de emergência. Em todo o Estado há 17 rodovias parcialmente bloqueadas por inundações ou deslizamentos de terra.

Depois de um dia frio, com temperatura mínima de 1,5 grau em Vacaria e geadas fracas em Bagé, Santa Maria e Cambará do Sul na quarta-feira, o Rio Grande do Sul volta a enfrentar chuva a partir desta quinta-feira. Os volumes devem ser menores dos que provocaram as enchentes durante a semana passada. A temperatura está em elevação e pode chegar a 27 graus no sábado. As previsões são do 8º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).