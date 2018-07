Enchente em córrego mantém Via Anchieta alagada As pistas centrais da Via Anchieta continuavam bloqueadas às 19h30 desta sexta-feira, do km 10 ao 14, entre São Paulo e São Bernardo do Campo, em razão do transbordamento do Ribeirão dos Couros, causado pelas chuvas. O tráfego estava sendo desviado para as pistas marginais. Na descida da serra pela Imigrantes, o tráfego estava praticamente parado entre o km 45 e o km 54, sentido Baixada Santista.