Enchente em junho prejudicou a comunidade do Muquém

Com 5 filhos, 25 netos, 7 bisnetos e 3 sobrinhos, Marinalva e Aurélio, da comunidade do Muquém, vivem da cultura de subsistência e da venda de potes de barro na feira de União dos Palmares. Eles fabricam as peças na varanda do que sobrou da casa onde moravam, às margens do Rio Mundaú, que devastou dezenas de cidades ribeirinhas em junho. Durante a tragédia, a comunidade do Muquém foi destaque nacional, pois cerca de 50 quilombolas escaparam da enxurrada trepados em duas jaqueiras.

A líder do Muquém, Albertina Nunes, afirma que foram prometidas casas para os desabrigados, mas, meses após a tragédia, a construção ainda não havia começado. "O povo já está se irritando com tanta enrolação", reclama Albertina, casada com um primo, com quem tem um filho. Ela conta que perdeu tudo com a cheia, mas conseguiu salvar o documento da Fundação Palmares que reconhece o Muquém como comunidade remanescente de quilombo.

Para Alexandre Nunes da Silva, de 36 anos, a vida no Muquém piorou muito depois da cheia. Ele é casado com a prima Patrícia Maria Delmiro da Silva, de 30, com quem tem um único filho: Artur da Silva Nunes, de 4. "Aqui já foi bom, mas, depois da cheia, é muita miséria."

Das 64 comunidades quilombolas mapeadas pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral), 5 foram atingidas diretamente pela tragédia: Gurgumba, em Viçosa, Muquém em União dos Palmares, e Filús, Jussarinha e Mariana, localizadas em Santana do Mundaú. De acordo com o presidente do Iteral, Geraldo de Majella Fidélis, 50 comunidades foram certificadas pela Fundação Palmares e 14 estão em processo de certificação. Ao todo, 4.550 famílias vivem nas comunidades quilombolas de Alagoas. As mais populosas são Quilombo, em Santa Luzia do Norte, com 350 integrantes; Carrasco, em Arapiraca, também com 350 moradores; e Vila Santo Antônio, no município de Palestina, com 300 descendentes de escravos.