Enchentes arrasam plantações na Austrália

Inundações estão causando prejuízos nas plantações da Austrália, que recentemente haviam sido arrasadas por um longo período de seca. O país enfrenta uma série de fortes e esporádicas tempestades que atingiram dois dos maiores Estados agrícolas do país, Queensland e Nova Gales do Sul. Neste último, centenas de fazendeiros foram afetados. O governo estatal declarou a região costeira área de desastre natural, com uma estimativa de US$ 18 milhões em danos a plantações, animais e infra-estrutura. Já no sudeste de Queensland, as inundações foram descritas como as piores dos últimos 20 anos. Fazendeiros que já dependiam da assistência do governo por conta da seca que se estendeu por quase uma década agora precisam da ajuda oferecida a vítimas das enchentes também. Assistência O governo federal disse que está providenciando assistência a comunidades afetadas em Nova Gales do Sul, Queensland e Território do Norte, se necessário. "Para famílias atingidas pelas enchentes, será dado US$ 140 por pessoa e cerca de US$ 646 por família para suprir necessidades básicas como comida, roupas e acomodação", declarou o primeiro-ministro de Queensland, Paul Lucas. O governo federal providenciará ainda um fundo para ajudar a reparar os estragos em rodovias e demais infra-estruturas. Cerca de 300 pessoas, incluindo voluntários, ajudam as vítimas das enchentes. Metereologistas avaliam que o pior da tempestade já passou, uma vez que o ciclone Helen não se intensificou no norte de Queensland. No entanto, a previsão é de mais chuva e inundações. Turismo A passagem do ciclone e o mau tempo também interditaram as principais praias do Estado. Os turistas tiveram que se contentar em observar os surfistas arriscarem manobras em ondas de até três metros. Nova Gales do Sul é considerado o Estado mais atingido pela seca. Normalmente, produz cerca de 8 milhões de toneladas de trigo no inverno, número que diminuiu em 40% nos últimos anos, segundo dados do governo. No ano passado, a Austrália passou pela pior seca que tem registro em sua história. Em outubro, o Departamento Australiano de Agricultura e Fontes Econômicas previu uma colheita de trigo 22% menor do que a normal em todo país, contabilizando 12,1 milhões de toneladas do produto, o que corresponde a menos da metade produzida no ano de 2005 e 2006. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.