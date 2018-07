Enchentes atingem Coreia do Sul

Chuvas torrenciais causaram enchentes e deslizamentos de terra na Coreia do Sul.

Estas imagens feitas por um cinegrafista amador flagraram um dos grandes deslizamentos na região de monte Umyeon.

Dezenas de pessoas já morreram ou estão desaparecidas. Segundo o Serviço Nacional de Gerenciamento de Emergências, as chuvas atingiram a capital, Seul, e regiões próximas.

Nestas áreas ocorreram dezenas de deslizamentos. Rios de lama invadiram estas áreas, atingindo prédios e milhares de carros.

Jornais e blogs do país criticaram o governo da Coreia do Sul e muitos afirmam que o desenvolvimento rápido do país está causando a devastação de florestas e piorando ainda mais a situação.

As enchentes também atingiram depósitos de armas no norte do país, perto da fronteira com a Coreia do Norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.